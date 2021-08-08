{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек, пропавшие вблизи черногорского Никшича, спасены

Вокруг второго по величине города Черногории бушуют пожары, ситуация осложняется сильным ветром

БЕЛГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Пятеро туристов, заблудившиеся в горах вблизи города Никшич в Черногории, где бушуют природные пожары, спасены. Об этом сообщила в воскресенье Горная служба спасения Черногории.

"Пятеро граждан Черногории потерялись в районе горы Негош. Сотрудники Горной службы спасения Черногории и вертолетный отряд МВД Черногории начали спасательную операцию. Операция успешно завершена", - сообщила пресс-служба ведомства, приложив видеозапись того, как спасенные туристы высаживаются из вертолета на аэродроме.

Ранее черногорские СМИ сообщили о многочисленных пожарах вокруг второго по величине города Черногории - Никшича. Стихия бушует в муниципалитетах Границе, Бршно, Буавице, Кучко-Брдо, Планиник, Трепча, Негош, Враченовичи, Пусти-Лисац, Седла. Тушение огня осложняется сильным ветром.

Полиция Никшича задержала в воскресенье 19-летнего мужчину за поджог в окрестностях города, заведено уголовное дело.

Теги
Черногория
В Кабардино-Балкарии из-за схода селя перекрыли движение по федеральной трассе
Сотрудниками ГИБДД и силами администрации Эльбрусского района организован объездной путь
Читать полностью