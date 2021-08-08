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СМИ: при стрельбе в Канаде погибли два человека

Еще двое получили ранения

ТАСС, 8 августа. По меньшей мере два человека погибли, два ранены при стрельбе в городе Торонто в Канаде. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Согласно его сведениям, полицейские получили сообщения о стрельбе около 06:00 (примерно 13:00 мск). Жертвами стрельбы стали мужчины в возрасте от 28 до 43 лет.

По мнению полиции, между ними завязалась ссора, что привело к перестрелке. В результате два человека погибли на месте, двое получили ранения и были доставлены в больницу.

Правоохранительные органы продолжают расследование.

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