Пожарные остановили природный пожар на границе жилых районов Подгорицы

БЕЛГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Черногорские пожарные сумели остановить крупный лесной пожар на границе жилых районов столицы страны - города Подгорица. Об этом сообщило в воскресенье национальное телевидение республики RTCG.

Отмечается, что пожар охватил возвышенность Мало-Брдо и вплотную приблизился к жилым домам. Однако спасателям и местным жителям удалось остановить распространение огня. Пожарные отмечают, что окончательно потушить огонь мешает сильный ветер.

Местные жители в комментарии телеканалу утверждают, что причиной пожара стал поджог. Ранее эту версию также выдвинул мэр столицы Иван Вукович. "Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем (возвышенности вблизи города, на которых ранее были потушены крупные возгорания), кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал он на своей странице в Twitter.

Сильные пожары бушуют в Черногории на протяжении последних дней. Огнем окружен второй по величине город республики Никшич.