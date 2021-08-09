Мужчина застрелил двухлетнего ребенка из ружья в Тульской области

ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. Житель Щекинского района Тульской области вечером 8 августа выстрелил из ружья в женщину, у которой на руках была дочь возрастом 2,5 года. Ребенок погиб на месте, женщина доставлена в больницу, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В Тульской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве малолетнего ребенка и покушении на убийство женщины <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего") и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, в деревне Панарино находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. "От полученного ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина с полученными повреждениями доставлена в больницу", - отметили в пресс-службе.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура региона. "Прокуратуре города Щекино дано поручение проверить исполнение компетентными органами, осуществляющими контроль за оборотом оружия на территории района, законодательства в указанной сфере", - сообщается в распространенном пресс-службой прокуратуры релизе.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе.