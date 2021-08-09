Рейсовый автобус опрокинулся в Саратовской области

ТАСС, 9 августа. Рейсовый автобус сообщением Белгород - Саратов опрокинулся на федеральной трассе в Саратовской области. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"На федеральной трассе Р-22 в районе г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области произошло опрокидывание рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Белгород - Саратов. В результате ДТП есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия уточняются.