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Рейсовый автобус опрокинулся в Саратовской области

По данным МЧС, есть пострадавшие

ТАСС, 9 августа. Рейсовый автобус сообщением Белгород - Саратов опрокинулся на федеральной трассе в Саратовской области. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"На федеральной трассе Р-22 в районе г. Калининска Калининского муниципального района Саратовской области произошло опрокидывание рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Белгород - Саратов. В результате ДТП есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия уточняются.

Теги
РоссияСаратовская область
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