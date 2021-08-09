В Амурской области подтоплены более 180 домов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 августа. /ТАСС/. Более 180 домов в Амурской области остаются подтопленными. Больше всего домов в воде во втором по численности городе региона Белогорске - 67, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"В Приамурье подтоплено 182 жилых дома, из них в городе Белогорске 67. Вода зашла на 1 424 приусадебных участка, в Белогорске - в 401", - говорится в сообщении.

По информации мэра Белогорска Станислава Мелюква, в администрации города организована работа по приему заявлений от пострадавших на получение выплат. По 30 тыс. рублей из бюджета Амурской области будет выделено, если в дом вошла вода и поднялась выше уровня пола, по 10 тыс. рублей - на каждого несовершеннолетнего ребенка, фактически проживающего в подтопленном доме. Из федерального бюджета по 10 тыс. рублей получит каждый прописанный и фактически проживающий, если было ограничение транспортной доступности или вода зашла в дом, по 50 тыс. рублей - каждый прописанный и фактически проживающий, если имущество первой необходимости утрачено частично, по 100 тыс. рублей - если полностью.

Без автомобильного сообщения остаются 28 населенных пунктов в Белогорском, Зейском, Селемджинском, Ромненском, Михайловском, Архаринском, Серышевском районах. Организовано две лодочные переправы в селе Александровка Зейского района и селе Иннокентьевка Архаринского района.

На территории Амурской области развернуто семь пунктов временного размещения (ПВР), в которых размещено 73 человека, из них 28 детей. На случай ухудшения обстановки и необходимости эвакуации жителей подготовлены к развертыванию 21 ПВР вместимостью до 944 человек.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Вода повредила порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.