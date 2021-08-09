Паводковые воды подтопили около 600 дач на островах у Хабаровска

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Уровень Амура в районе Хабаровска продолжает расти, на островных территориях города подтопило около 600 дачных участков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"На островах подтоплены порядка 600 дач", - сказали в пресс-службе. Накануне в зоне подтопления находилось 380 наделов.

Гидрологическая обстановка в Хабаровском крае ухудшается из-за сильных дождей в верхнем течении Амура, а также в бассейнах малых рек, дающих дополнительный приток его водности. Вода в Амуре у Хабаровска, по данным Дальневосточного Гидрометцентра, поднялась до 468 см, прибавив 8 см за сутки. Неблагоприятным считается уровень Амура в 450 см, эту отметку зафиксировали в субботу. Опасным для города является уровень 600 см, максимальных отметок ждут в середине августа. В городе готовятся к приходу большой воды, пересыпают незавершенный участок дамбы, готовят временные насыпные сооружения, разворачивают насосные группы. Это уже четвертая волна паводка, предыдущие прошли без серьезных последствий.

В городе, как уточнили агентству в пресс-службе ГУ МЧС, подтоплены также шесть приусадебных участков. В Хабаровском районе подтоплены два земельных участка в населенном пункте Корсаково-2. В Нанайском районе в результате прохождения паводка оказались подтоплены два участка дороги, расположенных вблизи береговой черты. Вода стоит на одном участке внутрипоселковой дороги в поселке Гайтер Комсомольского района.

В связи с осложняющейся обстановкой власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах. У Комсомольска-на-Амуре к 22-24 августа вода поднимется до 650-700 см при отметке опасного явления 650 см.