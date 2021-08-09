При пожаре в многоквартирном деревянном доме на Ямале погибли четыре человека

ТАСС, 9 августа. Многоквартирный деревянный дом загорелся на площади более 500 кв. м в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В ходе тушения пожара были обнаружены четверо погибших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО в понедельник.

"На момент прибытия наблюдалось горение кровли по всей площади - 500 кв. м, что говорит о позднем сообщении <…> В ходе тушения возле дома обнаружено тело мужчины без признаков жизни [предположительно, выпал из окна]. В 5 часов 43 минуты (03:43 мск) открытое горение было ликвидировано на площади 600 кв. метров. В ходе тушения и разбора конструкций были обнаружены еще трое погибших, личность которых устанавливается", - говорится в сообщении.

Также пожарные эвакуировали семь человек, остальные жильцы вышли из дома самостоятельно. Всего в доме зарегистрировано 48 человек, из них двое детей. Для размещения жильцов подготовлена гостиница.