В Красноярском крае мужчина ранил из огнестрельного оружия двух человек

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Полицейские в Красноярском крае задержали молодого человека, ранившего в Канске из огнестрельного оружия мужчину и женщину. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

"Задержан ранее судимый 19-летний молодой человек, подозреваемый в умышленном причинении огнестрельного ранения двум местным жителям", - сообщили в главке полиции.

В ОВД от очевидца поступило сообщение об открывшем в микрорайоне Южный Канска стрельбу из оружия водителе автомобиля "ВАЗ", скрывшегося с места ДТП. Следом дежурной частью была принята информация о госпитализации 36-летней женщины и обращении в травмпункт мужчины 1999 года рождения с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия" УК РФ.