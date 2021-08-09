В МЧС заявили, что паводковая обстановка в Хабаровском крае стабилизируется

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Уровень воды в Бурее снижается, паводковая обстановка в Верхнебуреинском районе стабилизируется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Паводковая обстановка в районе стабилизируется. Группировка сил и средств МЧС России, а также краевых спасателей продолжает оказывать помощь жителям поселков Ургал и Усть-Ургал Верхнебуреинского района", - сказали в пресс-службе. Сейчас подтоплений в районе нет.

Ранее была организована лодочная переправа через размытый и подтопленный участок дорожного полотна между Ургалом и Усть-Ургалом. За прошедшие сутки там переправили около 20 человек, которым нужно было перевезти вещи и продукты. Спасатели проверили состояние сточной трубы под дорогой и вместе с дорожниками приступили к монтажу дополнительной трубы. Воде нужно дать дополнительный проход, чтобы поднять насыпь с помощью щебня и гравия и оборудовать своеобразный мост для беспрепятственного проезда техники. Спасатели продолжают откачивать воду из подвалов жилых домов, просушивать жилье тепловыми пушками, помогают расчищать дворы, улицы, восстанавливать поврежденные заборы и ограждения.

Во время паводка была прервана работа паромной переправы через Бурею Чегдомын - Софийск, соединяющая поселения Шахтинск и Софийск с районным центром. В Софийске проживает около 1,2 тыс. человек вместе с вахтовыми рабочими. Местные власти организовали лодочную переправу через реку для жителей отрезанных населенных пунктов Верхнебуреинского района, сообщили ТАСС в районной администрации. "Бурея из-за паводка вдвое увеличилась в русле, с 300 до 600 метров, поэтому пока нет возможности подъехать к паромной переправе. Людей возим на лодках со спасжилетами, со всеми мерами предосторожности", - сказали в районе. Вахтовый автобус с людьми доезжает из Софийска до Буреи, затем людей переправляют через реку на лодках, пересаживают на другой вахтовых автобус, подъехавший с другого берега из Чегдомына, и везут до точки. "Завтра будем пробовать отсыпать проезд к паромной переправе на реке", - сказали в районе.

В поселениях заканчивались запасы продуктов, груз доставили вертолетом. "Сейчас запасы пополнены, все сработали на "отлично", - сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram в понедельник.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, уровень Буреи у села Усть-Умальта, по информации за предыдущие сутки, составил 615 см, снизившись на 27 см за день, у села Усть-Ниман - 776 см, упав на 44 см. Верхнебуреинский район пережил сильный паводок после дождей в середине июля в бассейне Буреи. Были подтоплены 89 жилых домов в поселениях Ургал и Усть-Ургал, дворы, дороги. Вода сошла, и люди вернулись в свое жилье. Большой водой разрушило 11 мостов. В конце июля вода снова поднялась, начались подтопления дворов и дорог в этих же поселениях.