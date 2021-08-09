Суд оставил под стражей главу отделения ПФР по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник оставил без изменений постановление суда первой инстанции, которым управляющему отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области Виктору Чернобровину, обвиняемому во взятках, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облсуда.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебный материал в отношении Виктора Чернобровина, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда от 23 июля 2021 года, которым Чернобровину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 22 сентября 2021 года", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что управляющему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным следствия, обвиняемый получил более 26 млн рублей взяток от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

По данным официального сайта отделения, Чернобровину 61 год. Он окончил Медногорский индустриальный техникум и Челябинский политехнический институт, прошел путь от слесаря до генерального директора промышленного предприятия. С 2006 года он работает управляющим отделения Пенсионного фонда РФ по Челябинской области.