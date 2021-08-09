Уголовное дело возбуждено из-за смерти четырех человек при пожаре в ЯНАО

ТАСС, 9 августа. Уголовное дело возбуждено по факту смерти четырех человек при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). <…> Устанавливается причина пожара. В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, осуществлявших контроль противопожарной безопасности жилого дома", - говорится в сообщении.

Пожар произошел ночью 9 августа. В 03:43 мск открытое горение было ликвидировано на площади 600 кв. м, по данным регионального ГУ МЧС. Пожарные эвакуировали семь человек, остальные жильцы вышли из дома самостоятельно. Для размещения жильцов подготовлена гостиница.

Прокуратура организовала проверку соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания. Как уточнили в региональном ведомстве, в результате пожара пострадало 33 жилых помещения, в которых проживали более 40 человек.