В Петербурге задержаны телефонные мошенники, обманувшие не менее 50 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге группу мошенников из трех человек, которые звонили гражданам и под видом сотрудников банков убеждали их перевести им деньги, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Оперативной группой отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области были задержаны трое участников преступной группы [в возрасте] от 20 до 27 лет. По предварительным данным, следствие установило не менее 50 потерпевших", - говорится в сообщении.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц"). Полицейские установили, что организатором группы была одна из задержанных - 21-летняя жительница Петербурга.

В полиции считают, что с января этого года она совместно с пока не установленными фигурантами звонила гражданам с подменных номеров. Представлявшись сотрудниками службы безопасности банков, злоумышленники под разными предлогами убеждали граждан перевести деньги на их счета, а затем двое других задержанных мужчин обналичивали средства через банкоматы.

В настоящее время следователи устанавливают всех потерпевших от действий злоумышленников, сумму ущерба, а также соучастников группы.