В Красноярске третьи сутки фиксируют превышение нормы загрязняющих веществ из-за пожаров

ТАСС, 9 августа. Превышение гигиенических нормативов по содержанию взвешенных веществ в воздухе фиксируется в Красноярске третьи сутки подряд из-за дыма от лесных пожаров, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным регионального главка МЧС, задымление зафиксировано в 954 населенных пунктах в 41 муниципальном образовании. В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует запах гари.

"В г. Красноярске в двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 превышает гигиенический норматив в 1,1-1,2 раза, взвешенных частиц РМ2,5 в 1,8-2 раза", - говорится в сообщении. В то же время, согласно результатам обследований, на понедельник превышений по содержанию углерода оксида, серы диоксида, азота диоксида не зарегистрировано.

РМ10 - частицы того или иного вещества в воздухе, имеющие диаметр от 10 микрометра (мкм) и менее, а PM2,5 - 2,5 мкм и меньше. Частицы этого размера составляют основную часть пыли. Для сравнения: толщина человеческого волоса - 40-120 мкм.

3 августа администрация Эвенкийского района Красноярского края сообщала, что крупные населенные пункты района - Тура, Байкит и Ванавара - окутаны плотным дымом из-за пожаров в Якутии. В пятницу задымление было зафиксировано в 87 населенных пунктах региона из-за пожаров в Якутии, которая является одним из самых пожароопасных субъектов РФ. В этом регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.