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Рыболовный траулер с мурманскими моряками загорелся в норвежском порту

Экипаж был эвакуирован, пострадавших нет

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Рыболовный траулер "Таманго" с мурманскими моряками на борту загорелся в порту норвежского города Киркенес, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС. Экипаж в количестве 22 человек был эвакуирован, пострадавших нет.

"В порту Киркенес произошел пожар на судне "Таманго". Экипаж из 22 человек (жители Мурманска) полностью эвакуирован на берег и размещен в гостевых домиках в порту. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По сообщениям норвежских СМИ, судно занимается ловлей краба-стригуна в Баренцевом море. В Норвегии "Таманго" проходил техническое обслуживание, после которого должен был выйти в очередной рейс.

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