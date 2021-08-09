На компьютерах в правительстве Камчатки попытались установить программы для майнинга

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты Министерства цифрового развития Камчатского края пресекли попытку установки программного обеспечения для майнинга криптовалюты на компьютеры правительства региона, сообщила пресс-служба главы региона.

"Попытка была пресечена в рамках мониторинга состояния системы безопасности в информационно-телекоммуникационной сети правительства Камчатского края. В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих на их автоматизированные рабочие места была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалюты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаруженное вредоносное программное обеспечение могло поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства Камчатского края, в том числе создав опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом - компьютерным вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи криптовалюты. Также в связи с тем, что майнинг по своей сути предполагает максимальную загрузку мощностей компьютеров, вредоносное ПО могло бы повлечь сокращение ресурса задействованных в вычислении криптовалюты компьютеров и привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края. Материалы проверки, проведенной специалистами регионального министерства цифрового развития, переданы в УФСБ РФ по Камчатскому краю.