В Красноярске от отравления алкоголем умерли три человека

КРАСНОРЯСК, 9 августа. /ТАСС/. Три человека умерли, еще двое находятся в больницах в Красноярске из-за отравления неустановленным алкоголем. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"По данным следствия, в результате употребления спиртосодержащей жидкости из пластиковой емкости без соответствующих этикеток, не отвечающей требованиям безопасности, в Красноярске скончались две женщины в возрасте 24 и 54 лет и 54-летний мужчина. Еще двое мужчин находятся в медицинском учреждении в тяжелом состоянии", - сообщили в ведомстве.

Отравления произошли в начале августа. Полиция возбудила два уголовных дела по факту незаконному обороту сильнодействующих или ядовитых веществ (ч. 1 ст. 234 УК РФ). Позднее они были переквалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности приведшее к гибели двух и более человек). Материалы дел переданы в СК. В настоящее время они объединены в одно производство. По подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое жителей Октябрьского района Красноярска. В отношении одного из мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого - домашний арест.

В Красноярске в ноябре 2015 года от отравления поддельным виски в больницы попали более 40 человек, 11 из них скончались.