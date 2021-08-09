Пропавшие в Мурманской области туристы вышли на связь

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Туристическая группа из четырех человек, которую искали спасатели в районе Сейд-озера в Ловозерском районе Мурманской области, вышла на связь и отказалась от помощи, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС. Спасатели прекратили поиски.

"Туристическая группа вышла на связь, в помощи не [ее участники] нуждаются, спасатели возвращаются в пункт постоянной дислокации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что незарегистрированная группа туристов из четырех человек не вышла на связь в установленное время с маршрута в районе Сейд-озера в Ловозерском районе. Телефоны находились вне зоны связи. Пеший маршрут составлял 10-15 км.