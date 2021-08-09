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Число погибших в результате пожара в ЯНАО выросло до пяти

Личность пятого погибшего устанавливается

ТАСС, 9 августа. Пять человек погибли при пожаре в многоквартирном деревянном доме в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ранее сообщалось о четырех погибших. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, обнаружены фрагменты тела еще одного человека.

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"По оперативным данным, в 11:50 (09:50 мск) на месте пожара обнаружены фрагменты тела пятого погибшего. Личность устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел ночью 9 августа. В 03:43 мск открытое горение было ликвидировано на площади 600 кв. м, по данным регионального ГУ МЧС. Пожарные эвакуировали семь человек, остальные жильцы вышли из дома самостоятельно. В результате пожара пострадало 33 жилых помещения, в которых проживали более 40 человек, сообщили в прокуратуре округа.

Для размещения жильцов подготовлена гостиница. Возбуждено уголовное дело по факту смерти людей. Также прокуратура организовала проверку соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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