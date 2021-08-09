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В Воронеже водитель насмерть сбил ребенка на пляже

От полученных травм 10-месячный мальчик погиб на месте

ВОРОНЕЖ, 9 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль наехал на пляже в Воронеже на 10-месячного мальчика, который от полученных травм погиб на месте. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"В Воронеже неустановленный водитель, управляя автомобилем Ford Focus, двигаясь по территории пляжа, совершил наезд на 10-месячного мальчика, который находился со своим отцом. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, инцидент произошел вечером в воскресенье недалеко от трассы М-4 "Дон". "По данному факту сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливается личность виновника ДТП, а также все обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы.

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