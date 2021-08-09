Уголовное дело возбудили в Петербурге из-за обрушения дома-памятника "Дача Кривдиной"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки по факту частичного обрушения дома-памятника "Дача Кривдиной", являющейся объектом культурного наследия федерального значения, в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в прокуратуре города.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ ("Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия"). Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что проверка установила, что обрушение произошло из-за нарушений законов о сохранении памятников архитектуры.

Крыша дачи в Сестрорецке обрушилась в ночь на 31 июля. В городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщали, что после обрушения намерены обратиться в правоохранительные органы. В комитете также отмечали, что собственником здания является компания "Норд отель", которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание здания, общая сумма штрафов и неустоек достигла 900 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал владельца в 2018 году отреставрировать здание.

Дача была построена в начале XX века в стиле модерн. Участок, на котором было построено здание, арендовала в 1905 году учительница дворянского происхождения Валентина Кривдина. В советские годы в доме жили работники пансионата "Сестрорецк".