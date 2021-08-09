Иск Роспотребнадзора после игры за Суперкубок передали в Ленинградский суд Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Административные дела о нарушениях санитарно-эпидемических норм в период ограничений из-за коронавируса при проведении футбольного матча за Суперкубок России между клубами "Зенит" и "Локомотив" в Калининграде, возбужденные региональным управлением Роспотребнадзора, переданы в Ленинградский районный суд города. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Московского районного суда города, куда дела поступили первоначально.

"Дела мы передали по подведомственности в Ленинградский районный суд Калининграда", - сказал представитель пресс-службы суда, добавив, что пока даты рассмотрения дел неизвестны.

Стадион "Калининград", построенный к ЧМ по футболу 2018 года, рассчитан на 35 212 зрителей. На игре побывали 16 388 зрителей. По сообщениям СМИ, региональное управление Роспотребнадзора усмотрело в этом нарушение противоэпидемических требований и направило в Московский районный суд Калининграда два административных иска в отношении государственного автономного учреждения "Стадион "Калининград" и Российской премьер-лиги.

После матча руководитель управления Роспотребнадзора Елена Бабура заявила, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ проведение массовых мероприятий любой тематической направленности числом более 500 человек недопустимо.