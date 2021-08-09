Смог в Курганской области возник из-за пожаров в Якутии и Красноярском крае

Ранее в областном ГИБДД сообщили о тумане и плохой видимости из-за него.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. МЧС объяснило возникновение дымки на территории Курганской области лесными пожарами в Якутии и Красноярском крае. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального главка ведомства.

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"На территории отдельных районов Зауралья и областного центра 9 августа наблюдается дымка без запаха гари. Данное явление обусловлено переносом ветрами северо-западного и северного направления продуктов горения через северные территории УрФО на территорию Зауралья от крупных действующих очагов лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что специалисты проводят исследования воздуха на содержание азота диоксида и оксида углерода, на данный момент данных о превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не поступало. В МЧС добавили, что в регионе действующих природных пожаров нет. В администрации Кургана также сообщили, что на территории административного центра области жители отмечают и запах гари.

В пресс-службе аэропорта Кургана уточнили ТАСС, что туман не отразился на работе, задержек рейсов не было, учреждение работает в обычном режиме.