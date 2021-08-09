В Ростовской области столкнулись два автобуса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате столкновения автобусов в городе Таганроге Ростовской области, сообщили в понедельник в пресс-службе ГИБДД по региону.

"9 августа в 08:00 по адресу: Транспортная, 123, водитель 1977 года рождения, управляя автобусом Hyundai HD, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом "Луидор" под управлением водителя 1964 года рождения. В настоящий момент за медицинской помощью обратились два человека", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.