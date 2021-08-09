Брызнувший газом в бойца ОМОН на незаконной акции в Москве получил 1,5 года колонии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы в понедельник приговорил к 1,5 года лишения свободы IT-специалиста Александра Федерякова, распылившего газ из баллончика в лицо бойцу спецназа ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Федерякова виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для его жизни и здоровья) и назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

По версии гособвинения, Федеряков 23 января распылил газ в спецназовца на Трубной площади. Вину он отрицает, утверждая, что следователи приняли его за человека в похожей куртке.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Только в ходе акции в Москве 23 января за противоправные действия были задержаны почти 2 тыс. человек.