Почти 200 домов подтоплены паводками в шести регионах России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Наводнения подтопили почти 200 домов в шести регионах страны, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В шести регионах остаются подтопленными 190 жилых и 56 дачных домов, свыше 2,7 тыс. приусадебных участков, два низководных моста и 50 участков автомобильных дорог", - сказали в ведомстве. В ликвидации последствий принимают участие аэромобильные группировки Сибирского, Амурского, Камчатского спасательных центров МЧС России и отряда "Центроспас".

Наиболее сложная обстановка сложилась на Дальнем Востоке, в частности в Амурской области. Уровень воды превысил отметку опасного явления на реке Амур в районе сел Иннокентьевка, Константиновка и Поярково, на реке Томь около Белогорска, на реке Селемджа возле Норска и Богословки, на Зее у сел Белогорье, Мазаново, Суражевка, Малая Сазанка и возле Благовещенска.

В Мазановском районе уровень рек Селемджа и Зея продолжается расти, превысив отметку опасного явления на 29 см. Гидрологи прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды с достижением отметок 730-750 см. Гребень паводка будет проходить по Амуру в районе села Иннокентьевка 10-12 августа. Здесь уровень Амура за сутки повысился еще на 11 см.