Природные пожары на территории России тушат 12 воздушных судов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Авиационная группировка из 12 воздушных судов тушит природные пожары на территории России, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Для ликвидации природных пожаров привлечено 12 воздушных судов, из которых шесть - от МЧС России. Всего к тушению привлечено более 4 тыс. человек и 585 единиц техники. За отчетный период (неделю) на территории России ликвидировано 409 очагов природных пожаров", - сказали в ведомстве.

Большая часть воздушных судов, 11 единиц, занята на тушении возгорания на территории Мордовии. По последним данным, площадь активного горения составляет 50 га. Очаг пожара в Нижегородской области ликвидирован. Еще одно воздушное судно задействовано в Якутии, где действует 156 природных пожаров на площади свыше 3,7 млн га. За время работы на пожарах авиация МЧС произвела свыше 240 сливов, сбросив более 740 тонн воды.