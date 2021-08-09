Беженец, поджегший собор Нанта, сознался в убийстве священника

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Беженец из Руанды, признанный виновным в поджоге собора во французском Нанте, признался в убийстве священника. Об этом сообщает в понедельник журнал Valeurs actuelles.

По его данным, мужчина пришел с повинной в полицию коммуны Мортань-сюр-Севр. Отмечается, что 60-летний священнослужитель из коммуны Сен-Лоран-сюр-Севр приютил у себя руандийского беженца еще в прошлом году.

Информацию подтвердил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. По информации издания, он планирует лично посетить коммуну, где задержали молодого человека.

Руандийский беженец Эмманюэль Абейсенга был признан виновным в поджоге собора Нанта произошел в июле 2020 года, где он на добровольной основе помогал священнослужителям. Свои действия он объяснил тогда желанием отомстить за то, что его лишили вида на жительство во Франции. Соответствующее уведомление он получил еще в 2019 году, однако с тех пор так и не покинул Францию. Как объяснил на своей странице в Twitter-аккаунте глава МВД Франции, это было невозможно, поскольку мужчина до сих пор находится под судебным контролем по делу о поджоге.