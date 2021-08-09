Мужчине, захватившему заложников в магазине Владикавказа, предъявили обвинение

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Захватившему в апреле заложников в одном из магазинов во Владикавказе предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Северной Осетии.

"Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания 53-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "д", "ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 апреля 2021 года примерно в 14:15 мужчина проследовал в помещение магазина, расположенного по улице Куйбышева в городе Владикавказе, где под угрозой приведения в действие муляжа самодельного взрывного устройства, находившегося у него в рюкзаке и ножа, захватил и удерживал около часа в качестве заложников 12 человек из числа работников и посетителей магазина. Среди них были двое несовершеннолетних. Мужчина требовал, чтобы с ним связалось руководство республиканского МВД, которому он объявит условия освобождения заложников. Пострадавших в результате инцидента не было.

По ходатайству следственных органов судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.