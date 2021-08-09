{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Возгорание траулера из РФ в Киркенесе произошло из-за короткого замыкания

Экипаж покинул судно, пострадавших нет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Причиной возгорания в трюме траулера из РФ в Киркенесе, по предварительным данным, стало короткое замыкание, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта в связи с возгоранием судна ВК-0735 "Таманго" в порту Киркинес в Норвегии. По предварительным данным, возгорание произошло во втором трюме из-за короткого замыкания", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, 22 члена экипажа покинули судно, пострадавших нет. В настоящее время очаг задымления ликвидирован. Компания ООО "Антей Север" (зарегистрировано в Мурманске) эксплуатирует "Таманго" по договору бербоут-чартера.

Теги
Норвегия
Организаторы секты по продаже "защитных куполов" в Петербурге получили тюремные сроки
Суд приговорил их к трем и пяти с половиной годам лишения свободы
Читать полностью