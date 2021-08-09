Организаторы секты по продаже "защитных куполов" в Петербурге получили тюремные сроки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем и пяти с половиной годам лишения свободы двух женщин за организацию секты "Орден пути" и продаже так называемых защитных куполов гражданам, сообщили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Подсудимыми по делу стали Гайва Тихомирова и Татьяна Баранова. "С учетом позиции государственного обвинения суд назначил Тихомировой наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев, Барановой - три года лишения свободы", - сказала представитель ведомства.

В прокуратуре отметили, что женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима. Следователями в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах было доказано, что от действий организаторов секты пострадали девять человек, ущерб составил более 15 млн рублей.

Деятельность эзотерической организации под названием "Орден пути" сотрудники главка МВД по Петербургу и Ленобласти пресекли в феврале 2020 года. Оперативники провели обыски, в ходе которых были изъяты различные медикаменты, меч, ножи, книги мистического толка и крупные суммы денег. Также была задержана Гайва Тихомирова с гражданством РФ и Литвы, возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Позже она была заключена судом под стражу. Баранова была задержана позже и также арестована судом.

На суде было установлено, что Тихомирова была профессиональным психологом и создала секту при участии Барановой. Вступивших в секту убеждали, что им якобы надо приобрести "защитный купол" и провести магический обряд, который защитит их от жизненных невзгод на неограниченный срок, а также сбережет здоровье.