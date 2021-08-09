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ЦУМ в Бишкеке оцепили после сообщения о захвате заложников и заложенной бомбе

Как передает агентство Kabar, в Госкомитет нацбезопасности Киргизии поступил звонок о том, что внутри здания несколько женщин якобы взяли заложников

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии эвакуировали посетителей и сотрудников Центрального универмага в столице страны Бишкеке после сообщения о захвате заложников и заложенной бомбе. Об этом передает в понедельник агентство Kabar со ссылкой на источники.

По их данным, в Госкомитет нацбезопасности Киргизии поступил звонок о том, что внутри здания несколько женщин якобы взяли заложников. По некоторым данным, требующим уточнения, ЦУМ, возможно, заминирован, передает Kabar.

Ранее издание 24.kg передало, что в правоохранительные органы поступил звонок о том, что в туалете универмага женщина заложила бомбу.

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