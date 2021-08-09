Прокуратура Красноярского края проверит видео, где ребенка снесло потоком дождевой воды

ТАСС, 9 августа. Прокуратура Красноярского края начала проверку после размещенного в соцсетях видео, где ребенка сносит потоком дождевой воды на одной из улиц Красноярска. Об этом говорится в сообщении ведомства.

На видеозаписи группа детей переходит через дорогу, по которой идет сильный поток воды. Одного ребенка сбивает с ног и проносит по течению несколько метров, после чего мальчик выбирается из воды.

"Прокуратура края организовала проверку по размещенному в сети видео, на котором ребенка уносит потоком дождевой воды", - говорится в сообщении ведомства. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению градостроительного законодательства при обустройстве ливневых стоков, обеспечении безопасности дорожного движения.

В Красноярске дожди прошли в конце прошлой недели.