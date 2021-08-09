МВД РФ объявило награду в 1 млн рублей за информацию о пропавшей в Тюмени девочке

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МВД России объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки и раскрытии преступления в отношении нее.

"МВД России объявляет о назначении вознаграждения в размере одного миллиона рублей за помощь в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней, совершенного в Тюменской области, и задержании лиц, причастных к нему", - сообщается на сайте МВД РФ.

По данным полиции, в Тюмени без вести пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело об убийстве, также возбуждено дело о халатности в отношении органов системы профилактики.

"Полиция обращается ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение [этого ребенка] либо лиц, причастных к совершению данного преступления, с просьбой незамедлительно обращаться в МВД России по телефонам: +7 (3452) 793-023; +7 (3452) 793-227; +7 (3452) 793-727; +7 (3452) 482-356 или 102, 02. Обратившимся гарантируется конфиденциальность и безопасность", - добавили в МВД.

Ранее Тюменские власти объявили о награде в 500 тыс. рублей за предоставление информации, способствующей поиску пропавшей.