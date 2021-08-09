В Приамурье во вторую волну паводка подтопило не менее 120 км дорог

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 августа. /ТАСС/. Не менее 120 км автомобильных дорог подтоплено в Амурской области во вторую волну паводка. Без транспортного сообщения остаются 28 населенных пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Второй волной паводка подтоплено не менее 120 км автомобильных дорог, восемь водопропускных труб и шесть мостов. Без транспортного сообщения находится 28 населенных пунктов, к 12 населенным пунктам возможен проезд только на технике повышенной проходимости", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к восстановлению дорог специалисты приступают после схода с них воды.

По данным правительства области, для доставки продуктов, перевозки эвакуированного населения из отрезанных от транспортного сообщения сел используется ранспортер и техника высокой проходимости. "Глава региона поручил министерству экономического развития и внешних связей совместно с министерством транспорта области проработать вопрос доставки грузов железнодорожным транспортом", - отмечается в релизе.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. В регионе действует режим ЧС межрегионального характера. На прошлой неделе в связи с ухудшением ситуации на дорогах области комиссия Министерства транспорта РФ возобновила работу по оценке ущерба. Ранее урон дорожной инфраструктуре, нанесенный паводком, оценивался в 3,1 млрд рублей.