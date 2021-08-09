В Нижегородской области продавали сертификаты вакцинации при помощи работника автосервиса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудница медицинской организации, уборщица и работница автосервиса наладили в Нижегородской области продажу поддельных справок о вакцинации от коронавируса. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В ходе реализации оперативной информации сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД Нижегородской области разоблачили сотрудницу медицинского учреждения, которая за денежное вознаграждение изготавливала фиктивные справки о вакцинации от коронавирусной инфекции без ее фактического прохождения гражданами. По данному факту полицейским дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - сказано в сообщении.

Подозреваемая через пособника - уборщицу учреждения - получала сведения о клиентах. Их было необходимо внести в регистр без прохождения вакцинации. У уборщицы также была пособница, которая, являясь работницей автосервиса, имела широкий круг общения и подыскивала желающих приобрести фиктивные документы об иммунизации. За одну справку женщины получали от клиентов 5 тыс. рублей, из которых 1 тыс. забирала сотрудница автосервиса, 2 тыс. - уборщица, 2 тыс. - работница учреждения.

Сейчас полицейские организовали проверку, в ходе которой установят другие обстоятельства возможных неправомерных действий подозреваемой. Также будет дана правовая оценка действиям ее пособниц и жителей, которые приобрели фиктивные сертификаты.