Экс-директор крупнейшего театра ХМАО не смогла добиться в суде восстановления в должности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) в понедельник отказал бывшему директору Сургутского музыкально-драматического театра Тамаре Лычкатой в восстановлении в должности после увольнения властями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд сегодня отказал Лычкатой в восстановлении в должности в качестве директора театра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 11 августа Сургутский городской суд рассмотрит второй иск Лычкатой о восстановлении в должности режиссера театра.

Как сообщал ТАСС, в конце апреля 2021 года правительство Югры приняло распоряжение, согласно которому 27 апреля с Лычкатой трудовые отношения были прекращены. На ее должность с 28 апреля назначена начальник отдела хореографии центра культуры и досуга трудящихся "Камертон" компании "Газпром трансгаз Сургут" Светлана Астраханцева. По информации региональных властей, в ходе проверки в Сургутском театре были выявлены нарушения в сфере противодействия коррупции, трудового законодательства, законодательства о закупках, финансовой дисциплины, допущенные в учреждении с 2016 по 2020 год.

Лычкатая сообщала ТАСС, что не согласилась с данным решением властей, приказ о своем увольнении подписывать не стала и решила его оспорить в суде. В апреле 2021 года в отношении замдиректора Сургутского театра Александра Лычкатого, родственника Тамары Лычкатой, было возбуждено уголовное дело. По данным СУ СКР по Югре, подозреваемый в октябре 2017 года получил от одного из предпринимателей 50 тыс. рублей из 450 тыс. рублей взятки за составление актов о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения. При этом работы не были выполнены, в актах отражены недостоверные сведения, а деньги были получены в качестве условия о дальнейшем финансировании и предоставлении предпринимателю объема работ.

Сургутский музыкально-драматический театр создан на основании распоряжения губернатора ХМАО от 1999 года. Считается самым крупным театром в Югре.