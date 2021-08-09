Обвиняемого в убийстве трех детей и бабушки в Подмосковье хотят отправить на лечение

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Прокуратура просит суд отправить на принудительное лечение мужчину, убившего трех детей и их бабушку в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Прокуратура Московской области утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя в связи с совершением общественно опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщила Григорьева, добавив, что дело направлено в Московский областной суд.

По версии следствия, мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, днем 7 марта в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в квартире по месту своего проживания в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа нанес удары ножом 45-летней женщине и ее трем ее внукам - двухлетним близнецам и восьмилетней девочке. Потерпевшие погибли на месте. Обвиняемый находится под арестом.

По сведениям источника ТАСС, обвиняемый является племянником убитой женщины. По словам источника, мать погибших детей оставила их утром с бабушкой и уехала. Когда она вечером вернулась, то не смогла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. Вскрыв дверь, они обнаружили тела детей и их бабушки.