В Адыгее возбудили дело по факту разбойного нападения на иностранных граждан

МАЙКОП, 9 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту разбойного нападения на иностранных граждан, совершенного в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Адыгея.

В конце июля сообщалось, что следователи по Майкопу следственного управления СК РФ по Адыгее возбудили уголовное дело по факту убийства двух иностранцев, в совершении преступления обвиняются четверо граждан одного из государств ближнего зарубежья.

"Следственным отделом по городу Майкопу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея в отношении четверых граждан одного из государств ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенного в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о возбуждении уголовного дела принято в ходе расследования ранее уголовного дела об убийстве в Майкопе двух граждан иностранного государства.

Также в пресс-службе добавили, что, по данным следствия, 22 июля обвиняемые, с целью хищения денежных средств и иного имущества, напали в поселке Подгорный города Майкопа на двух граждан иностранного государства, причинили им несовместимые с жизнью травмы, завладели денежными средствами потерпевших в размере не менее 3,9 млн рублей и с похищенным скрылись с места преступления.

"В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, своевременно и в полном объеме реализованных во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, злоумышленники задержаны на территории других субъектов Российской Федерации, и в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.