СМИ: убийца священника во Франции страдал психическим расстройством

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Беженец из Руанды, убивший священника, который приютил его с прошлого года, страдал психическим расстройством. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, соответствующее расстройство было официально подтверждено в ходе расследования другого совершенного им преступления - поджога собора Нанта в июле 2020 года, где он работал на добровольных началах. Кроме того, он был госпитализирован в психиатрическое отделение местной больницы в конце июня - начале июля этого года.

В настоящий момент следствие не имеет оснований считать данное убийство терактом. По данным телеканала, на теле священника, обнаруженном в его доме, имеются следы удара в область головы. В Национальной полиции в ответ на соответствующий запрос ТАСС пока не подтвердили эту информацию.

В июле 2020 года мужчине были предъявлены обвинения в умышленной порче и разрушении собственности в результате пожара", который он, по версии следствия, устроил в соборе города Нант (департамент Атлантическая Луара). По словам подозреваемого, он таким образом хотел отомстить за то, что его лишили вида на жительство во Франции. Соответствующее уведомление он получил еще в 2019 году, однако с тех пор так и не покинул Францию.

Как объяснил на своей странице в Twitter-аккаунте глава МВД Франции, это было невозможно, поскольку мужчина до сих пор находится под судебным контролем по делу о поджоге и ожидал его рассмотрения в суде. В то время как префектура Атлантической Луары официально запретила руандийцу находиться на территории департамента, католическая община встала на защиту беженца и предложила ему убежище в соседнем департаменте Вандея.