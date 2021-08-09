Мужчина, выстреливший в мать с ребенком, отрицает умышленность своих действий

"Он допрошен был в качестве подозреваемого, говорит, что не хотел убивать, у него не было такого намерения. Обвинение мужчине на данный момент не предъявлено", - сказали в пресс-службе.

ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. Житель Щекинского района Тульской области, который подозревается в том, что выстрелом из ружья убил ребенка и ранил его мать, отрицает умышленность своих действий. На допросе он сообщил, что не намеревался совершать убийства, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Вечером 8 августа в деревне Панарино местный житель 1952 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухгодовалой дочерью на руках. От полученного ранения в голову ребенок погиб на месте, мать госпитализировали. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего") и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").

Источник ТАСС в экстренных службах региона ранее сообщил, что мужчина, как предполагается, выстрелил один раз в воздух, а второй - в сторону, не прицеливаясь, попав в проходивших мимо женщину с ребенком. Причина произошедшего устанавливается. По предварительным данным, мужчине показалось, что над ним смеялись дети и этим его оскорбили.

Задержание проводили сотрудники полиции и Росгвардии. Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин в понедельник принял решение об их поощрении. Слаженность в работе позволила предотвратить возможные еще более серьезные последствия, отметили в пресс-службе УМВД.