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Тревога в ЦУМе в Бишкеке оказалась ложной

Подозрительный предмет в здании не был обнаружен

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Тревога, объявленная в понедельник в столице Киргизии Бишкеке в связи с сообщением о якобы заложенной бомбе и захвате заложников в местном Центральной универмаге (ЦУМ), оказалась ложной. Об этом сообщило агентство Kabar со ссылкой на пресс-службу УВД Свердловского района Бишкека.

По данным милиции, подозрительный предмет в здании не был обнаружен. Оцепление вокруг здание бишкекского ЦУМа было снято.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Госкомитет нацбезопасности Киргизии поступил звонок о том, что внутри здания бишкекского ЦУМа якобы заложена бомба и произошел захват заложников.

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