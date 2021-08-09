Тревога в ЦУМе в Бишкеке оказалась ложной

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Тревога, объявленная в понедельник в столице Киргизии Бишкеке в связи с сообщением о якобы заложенной бомбе и захвате заложников в местном Центральной универмаге (ЦУМ), оказалась ложной. Об этом сообщило агентство Kabar со ссылкой на пресс-службу УВД Свердловского района Бишкека.

По данным милиции, подозрительный предмет в здании не был обнаружен. Оцепление вокруг здание бишкекского ЦУМа было снято.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Госкомитет нацбезопасности Киргизии поступил звонок о том, что внутри здания бишкекского ЦУМа якобы заложена бомба и произошел захват заложников.