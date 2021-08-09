В Ленобласти задержали мужчину, проникшего на территорию детсада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Мужчина, который проник на территорию детского сада в городе Кудрово Ленинградской области, задержан, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Мужчина задержан", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что никакого оружия при себе у задержанного не обнаружили.

Ранее в администрации Всеволожского района Ленобласти сообщили, что в понедельник днем неизвестный мужчина, предположительно, вооруженный ножом, проник на территорию детсада в Кудрове. Детям и персоналу он не нанес никаких травм. Увидев охранника, мужчина сбежал, на его розыск были ориентированы местные наряды полиции.

В полиции не уточнили, был ли вооружен мужчина.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт задержания мужчины, отметив, что он был ранее судим. Мужчину удалось найти на улице Столичной в Кудрове неподалеку от детского сада, где произошел инцидент. "Задержанный доставлен в отдел полиции. Проводится дальнейшая проверка", - отметили в полиции.