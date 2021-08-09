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Глава СК поручил доложить о ходе расследования по факту ДТП с автобусом под Саратовом

В результате происшествия пострадали 12 человек

САРАТОВ, 9 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратовской области, сообщает СК РФ в понедельник.

"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратовской области. В результате происшествия пострадали 12 человек, шесть из которых госпитализированы", - говорится в опубликованном сообщении.

По предварительным данным, 9 августа около двух часов ночи на 620-м километре автодороги Р-22 "Каспий" вблизи села Большая Ольшанка Калининского района водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Белгорода в Саратов, не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСаратовская область
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