Под Волгоградом загорелась трава на площади 20 гектаров

ВОЛГОГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют крупный ландшафтный пожар в Волгоградской области, где горит трава на площади около 20 гектаров, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Между хуторами Бойкие Дворики и Спартак происходит горение травы на площади около 20 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Произведена опашка хуторов по периметру. Тушение возгорания осложняется сильными порывами ветра, на одном из участков объявлена локализация. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что для ликвидации возгорания задействовали пожарно-спасательные расчеты, добровольные пожарные команды, лесники, а также сельскохозяйственная техника местных администраций и полицейские. Обстановку с воздуха мониторят с помощью беспилотников.