Ростовский суд продлил арест бывшему главе администрации Аксайского района

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Ленинский суд Ростова-на-Дону в понедельник продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшему главе администрации Аксайского района Ростовской области Виталию Борзенко, которого подозревают в организации преступного сообщества. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

"Ленинским районным судом продлена мера пресечения в виде заключения под стражей Борзенко Виталию Ивановичу на два месяца, а всего до шести месяцев, то есть по 11 октября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Кроме того, на два месяца продлен арест Вадиму и Эдуарду Бабаевым, а также Ивану Ситько, проходящим по делу в качестве подозреваемых. В пресс-службе сообщили, что на минувшей неделе решением суда также арестован еще один фигурант дела Тураба Исаева.

По версии следствия, в 2000-2021 годах члены преступной организации, которой руководил Карим Бабаев, организовали осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в размере не менее 236 млн рублей. Борзенко задержали в Кисловодске в апреле. Мужчина возглавлял Аксайский район с 1994 года.

Уголовное дело об организации преступного сообщества возбуждено в отношении семи человек. В конце июля источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Карим Бабаев объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Об объявлении ряда фигурантов дела в международный розыск на заседании коллегии прокуратуры Ростовской области сообщал также заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.