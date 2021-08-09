Тульские полицейские задержали пациента, угрожавшего топором медикам

ТАСС, 9 августа. Пациента, угрожавшего топором медикам и полицейским, задержали сотрудники правоохранительных органов Тульской области, которым пришлось произвести два предупредительных выстрела из табельного оружия. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Днем в понедельник в дежурную часть отделения полиции "Дубенское" поступило сообщение об агрессивном поведении жителя деревни Протасово. Родственники 48-летнего мужчины вызвали медицинскую бригаду для его госпитализации, но тот повел себя неадекватно, стал угрожать топором медикам и присутствовавшим на месте происшествия полицейским", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудником полиции были произведены два предупредительных выстрела из табельного оружия, после чего мужчина закрылся в своем доме, где продолжал вести себя агрессивно, высказывая угрозы в адрес окружающих. "Полицейские при участии сотрудников Росгвардии организовали и провели мероприятия по пресечению общественно опасного поведения гражданина, агрессивный мужчина задержан", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал.