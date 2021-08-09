Тауэрский мост в Лондоне застыл в открытом положении из-за неисправности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение по Тауэрскому мосту в Лондоне оказалось в понедельник парализовано после того, как конструкция застыла в открытом положении при проходе высокого судна. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее информации, в результате инцидента в разных частях города возникли серьезные заторы.

Лондонская полиция написала на своей странице в Twitter, что движение по мосту мост приостановлено из-за "технической неисправности", и рекомендовала выбирать пути объезда.

Аналогичный инцидент произошел в августе 2020 года. Тогда специалистам потребовалось более полутора часов, чтобы решить проблему.

Разводной мост над Темзой был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом VII, и его супругой Александрой. В июне 2019 года отмечался 125-летний юбилей моста, ставшего одной из визитных карточек британской столицы.

Лишь за первый год с момента введения в строй мост разводился около 6 тыс. раз, поэтому для людей были возведены галереи, чтобы пересекать Темзу, не теряя времени. В наши дни, с учетом уменьшения объемов судоходства, мост разводится намного реже - около 850 раз в год. Делается это исключительно по запросу владельцев крупноразмерных судов, сделанному за 24 часа.