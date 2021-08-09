Чиновника Минобороны осудили в Петербурге на 3,5 года колонии за превышение полномочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Петроградский районный суд в Петербурге осудил руководителя Управления заказчика капитального строительства Западного военного округа (РУЗКС ЗВО) Юрия Домолазова на 3,5 года колонии общего режима за превышение должностных полномочий при проведении реставрации исторического здания Константиновского военного училища. Ущерб, нанесенный Министерству обороны РФ, оценен в 151 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Разница между фактически выполненными работами и работами, отраженными в подписанных Домолазовым и оплаченных МО РФ актах составила 151,2 млн рублей. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на год. Суд взыскал с Домолазова в пользу МО РФ в счет возмещения материального ущерба 58,6 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается в решении суда, Домолазов в качестве должностного лица со стороны Министерства обороны принял произведенные подрядчиком ремонтно-реставрационные работы в исторических помещениях Константиновского военного училища, которые не соответствовали поставленным заказчиком условиям. В частности, в нескольких залах училища вместо реставрации оригинальных паркетных щитов были произведены более дешевые работы по укладке нового штучного паркета. Стоимость фактически выполненных работ составила около 35 млн рублей, в то время как Министерство обороны в результате действий Домолазова выплатило подрядчику 186,2 млн рублей.