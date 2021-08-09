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СМИ: в ФРГ при столкновении автобуса с грузовиком погиб один человек

Минимум 19 пострадали, отмечает газета Hannoversche Allgemeine Zeitung

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. По крайней мере один человек погиб, 19 получили серьезные травмы в результате столкновения автобуса с грузовиком в городе Лангенхаген (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом в понедельник сообщила газета Hannoversche Allgemeine Zeitung.

По ее информации, авария произошла около 18:20 (19:20 мск). Грузовик въехал в полностью заполненный автобус. Среди пострадавших числятся четверо детей. Согласно предварительным данным, возможной причиной произошедшего могла стать поломка светофора.

На месте аварии, как пишет газета, дежурят сотрудники полиции, спасательных служб и бригады скорой помощи. Вместе с тем, как указывает издание, обстоятельства произошедшего до сих пор выясняются.

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